Afera wizowa. Kaczyński: "Co więcej możemy zrobić?"

- Teraz ta sprawa wizowa. To jest jedno wielkie kłamstwo, bezczelne kłamstwo. Z 260 kilku wiz, gdzie chodziło tylko o ich przyśpieszenia i rzeczywiście ktoś tutaj dokonał nadużycia i za to już odpowiedział, już kilka osób siedzi w więzieniu, jedna, która odpowiada politycznie, została usunięta z listy do parlamentu i przestała być wiceministrem. Co więcej możemy w tej sprawie zrobić? - pytał wicepremier.