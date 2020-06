Debata prezydencka TVP. Unieważniona sonda, pytania pisane przez sztaby wyborcze

Debata prezydencka TVP. Unieważniona sonda

Telewizja publiczna tłumaczyła to tym, że głosowanie nie było uczciwe. Jej zdaniem na sondę nastąpił atak botów (automatycznych programów zastępujących ludzi), a duża liczba głosów została oddana z anonimowych kont. Zdaniem TVP odnotowano trzy przypadki gwałtownego przyrostu głosów na Rafała Trzaskowskiego.

Debata prezydencka TVP. Prowadzący zadawał pytania napisane przez sztab Andrzeja Dudy?

Pytanie te dotyczyły takich kwestii światopoglądowych jak relokacja imigrantów, praw dzieci, by przygotować się w szkołach do pierwszej komunii oraz tzw. planu. Rabieja. W tym ostatnim przypadku chodzi o stopniowe realizowanie postulatów środowisk LGBT, od legalizacji związków partnerskich, po możliwość adopcji przez nie dzieci. Natomiast pytanie o relokację imigrantów było opatrzone komentarzem prowadzącego debatę Michała Adamczyka, że "szturmują oni Europę”, co może grozić Polsce "dyktatem" Unii Europejskiej w tej kwestii.