Darmowe autostrady w lecie. Na tych odcinkach od 1 lipca opłaty będą zniesione

Temat zniesienia opłat na wybranych odcinkach autostrad w Polsce pojawił się podczas konwencji programowej PiS w połowie maja. Wówczas prezes partii, a obecnie również wicepremier Jarosław Kaczyński, zadeklarował zmiany dla kierowców. -Jeśli chodzi o te opłaty państwowe, to jeśli tylko uda się uchwalić w odpowiednim czasie ustawy, to w najkrótszym możliwie okresie, my to zniesiemy.