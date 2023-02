Ten tani gadżet powinien być w każdym aucie. Mało kto wie, ile potrafi zdziałać

Recepta na parujące szyby

Pochłaniacz wilgoci to nic innego jak materiałowy woreczek wypełniony granulkami, które wchłaniają wodę. Wystarczy wyjąć go z foliowego woreczka, w który był zapakowany od nowości i położyć w miejscu w którym gromadzi się wilgoć. To wszystko, bo reszta dzieje się już sama.