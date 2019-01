Dariusz Joński został wiceszefem aquaparku. "To element umowy z PO"

Wiceprzewodniczący Inicjatywy Polskiej i były poseł SLD Dariusz Joński został wiceprezesem łódzkiego Aquaparku Fala. Nominację na to stanowisko ma zawdzięczać porozumieniu liderki swojego ugrupowania Barbary Nowackiej z szefostwem PO w ramach Koalicji Obywatelskiej.

Co więcej, awans Jońskiego miał być jednym z warunków Barbary Nowackiej w negocjacjach z Grzegorzem Schetyną dotyczących funkcjonowania Inicjatywy Polskiej w Koalicji Obywatelskiej. Jak pisze "Dziennik Łódzki", nowa funkcja będzie wiązała się dla Jońskiego z licznymi profitami. "Nie będzie dojeżdżał do pracy w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie od ponad pól roku był pełnomocnikiem starosty ds. nowoczesnego kształcenia zawodowego, więcej także zarobi, choć rada nadzorcza póki co jego wynagrodzenia nie ustaliła" - czytamy.