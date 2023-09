Dania nie wpuściła wiceministra z Rosji. Ujawniono powód zawrócenia z lotniska

W dniach 12-14 września w Kopenhadze odbywała się konferencja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z udziałem zrzeszonych państw europejskich. W spotkaniu miał wziąć udział m.in. rosyjski wiceminister zdrowia, Oleg Sałagaj. Do centrum miasta jednak nie dotarł, bo gdy tylko wysiadł z samolotu, duńskie służby kazały mu wracać do domu.