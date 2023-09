Chwila zmieniła życie Polaka. Dania wyrzuci go za 5 lat. Będą ciężkie

Dania skazuje i wydala sprawcę śmiertelnego wypadku

Mężczyzna przyznał się do winy. W środę sąd w Glostrup uznał Polaka za winnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Tym samym skazał go na pięć lat pozbawienia wolności. Przemysław H. otrzymał też 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a po zakończeniu odbywania kary więzienia ma zostać wydalony z Danii. Wyrok nie jest prawomocny. Oskarżonemu przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni. Jak relacjonują duńskie media, Polak poprosił o czas do namysłu nad ewentualną apelacją.