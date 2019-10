Czym różnią się Zaduszki od Święta Wszystkich Świętych? Poznaj tradycje 1 i 2 listopada

Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki sąsiadują ze sobą, ale mają odmienne tradycje. Czym różnią się te święta pamięci o zmarłych?

1 listopada najwięcej z nas odwiedza groby zmarłych ze swoich rodzin, by pomodlić się, zapalić znicze i postawić kwiaty. Święto Wszystkich Świętych Kościół katolicki ustanowił, by uczcić pamięć tych, którzy już dostali się do nieba. Wspominamy zarówno wyniesionych na ołtarze i nieznanych, dawnych i współczesnych świętych. 2 listopada obchodzimy Dzień Zaduszny. To właściwy dzień modlitw za wszystkich zmarłych, a szczególnie w intencji zbawienia dusz czyśćcowych.