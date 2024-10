Czy na wojnie w Ukrainie dojdzie do starcia żołnierzy obu Korei? Ochotnicy czekają na sygnał

Ile warta jest armia Kima? Może są głodni, ale i tak pójdą do walki

- To jakaś histeria?! Jesteśmy bombardowani doniesieniami o koreańskim kontyngencie, ale co takie wojsko miałoby tam naprawdę robić? Nie znają języka rosyjskiego, nie znają używanych w Rosji systemów wojskowych. Zostaje im kałach, saperka i zadanie wejścia do okopów w roli mięsa armatniego - komentuje gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk Lądowych. - Mam poważne wątpliwości co do rzeczywistego zaangażowania Koreańczyków z Północy w walce po stronie Rosji - dodaje.