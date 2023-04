"Pojawili się nowi ludzie, którzy chcą pomóc naszym wrogom. Prezydent Korei Południowej Yoon Seok Yeol powiedział, że państwo to jest gotowe, aby dostarczyć broń reżimowi w Kijowie. A jeszcze nie tak dawno Koreańczycy gorliwie zapewniali, że możliwość dostarczenia śmiercionośnej broni do Kijowa jest całkowicie wykluczona. Ciekawe, co powiedzą mieszkańcy tego kraju, gdy zobaczą najnowszą rosyjską broń od swoich najbliższych sąsiadów, naszych partnerów z KRLD. Jak oni to nazywają, coś za coś..." - napisał Miedwiediew na swoim kanale na "Telegramie".