Wywiad Korei Południowej poinformował w ostatnich dniach, że Pjongjang wysłał na rosyjski Daleki Wschód około 3 tys. żołnierzy , a do końca roku ma ich tam trafić łącznie 10 tys. Ustalenia te potwierdziły m.in. USA i część państw UE, w tym Polska i Holandia.

W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że północnokoreańscy żołnierze wkrótce zostaną włączeni do walk w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji, gdzie od 6 sierpnia operuje wojsko ukraińskie.

W związku z tymi doniesieniami, w sobotnim wystąpieniu Zełenski wezwał sojuszników do wywarcia na Rosję jeszcze większej presji oraz dalszego wspierania Ukrainy.

- Każdy dzień wojny pokazuje, że Moskwa jest zdecydowana kontynuować agresję. Nie chcą niczego więcej. To dlatego starają się obchodzić sankcje, by zwiększyć produkcję uzbrojenia, to dlatego weszli w sojusz z Koreą Północną - mówił Zełenski.