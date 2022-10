Czy można palić węglem brunatnym? Przez kryzys energetyczny rząd zmienia decyzję

Państwowe firmy wydobywcze od 11 października sprzedają surowiec z kopalni w Bełchatowie i Turowie. W kopalni Turów można go kupić poniżej 200 złotych za tonę - to znacznie mniej, niż cena tony węgla kamiennego. Jak wskazują eksperci, ma on jednak wielokrotnie mniejszą kaloryczną. Dodatkowo podczas spalania węgla brunatnego do atmosfery przenikają trujące związki chemiczne.