Czy można palić miałem? Rząd zniósł zakaz

Miał węglowy to bardzo drobny węgiel wydobywany w kopalniach. Powstaje w wyniku odsiewu większych ziaren, a jego rozmiar nie przekracza średnicy 6 mm. Podczas jego spalania w piecach powstaje niebezpieczny dla zdrowia smog. Wiąże się to z tym, że miał węglowy nie jest poddawany wieloetapowej obróbce ani oczyszczaniu. Dlatego jeszcze do niedawna palenie miałem było zakazane. Od 1 lipca 2020 roku obowiązywał całkowity zakaz sprzedaży miału węglowego nie tylko osobom prywatnym, ale także przedsiębiorstwom, które chciały wykorzystać go do palenia w kotłach o mocy mniejszej niż 1 MW.