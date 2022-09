Astma, niższe IQ i nowotwory. Smog niszczy zdrowie naszych dzieci, a tej zimy może być naprawdę źle

Alergie, astma i nowotwory

W kwietniu opublikowano wyniki badań przeprowadzonych w Polsce w latach 2008-2018. Wykazały one, że dzieci oddychające zanieczyszczonym powietrzem częściej zapadają na alergie i astmę. - Dzieci wdychają większą ilość pyłu zawieszonego [PM2.5 i PM10] w przeliczeniu na powierzchnię ciała niż dorośli. Samo zanieczyszczenie powietrza poprzez uszkodzenie nabłonka dróg oddechowych prowadzi do nawracających infekcji dróg oddechowych oraz ułatwia wnikanie alergenu, przez co sprzyja rozwojowi alergicznego nieżytu nosa i astmy oskrzelowej - wyjaśnia prof. Ewa Czarnobilska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która przewodziła badaniom.