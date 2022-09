Lawina skarg. Polacy piszą o cenach energii i o węglu

Polacy skarżą się na brak dostępności węgla, członkowie wspólnot mieszkaniowych już teraz dostają zatrważająco wysokie prognozy płatności za energię. Do Rzecznika Praw Obywatelskich we wszystkich tych sprawach docierają skargi, ten jednak chwali rząd za wprowadzane dodatki na kupno paliw do ogrzewania domów. - Pojawiły się nieprzewidziane okoliczności, które doprowadziły do drastycznych podwyżek – a rolą państwa jest ochrona obywateli, zwłaszcza tych najbiedniejszych - mówi Marcin Wiącek w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".