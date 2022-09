"Cena węgla spadnie". Oto, co się wydarzyło po słowach premiera

Serwery sklepu PGG nadal zatykają się od nadmiaru kupujących - handel odbywa się we wtorki i czwartki o godzinie 16. Według kupujących, trzeba mieć szczęście, aby zdołać się zalogować i dodać węgiel do koszyka. Po 15 minutach węgiel jest wykupiony, ale to nie koniec "operacji zakupu". Po tym, jak serwery PGG ostygną, do północy klient ma czas, aby zapłacić za transakcję. Inaczej zamówienie przepada i zabawa zaczyna się na nowo w kolejny czwartek lub wtorek. Klienci dają upust frustracji w komentarzach na Facebooku. "Ten, co wymyślił ten sklep, to niech się w łeb puknie, ale porządnie" - napisała w komentarzu pracownica kopalni Rydułtowy.