Ceny węgła w dół? Jest głos z rządu, padła data

Piotr Mueller zapowiedział obniżkę cen węgla

- Co mogę doradzić w tej chwili osobom, które chcą zaopatrzyć się na zimę, bo nie mówię o bieżących potrzebach, to żeby teraz nie kupować węgla. Zaraz przez politykę spółek Skarbu Państwa dojdzie do obniżenia cen węgla, bo chcemy bezpośrednio dystrybuować, pominąć pośredników - podkreślił rzecznik rządu i zaznaczył, że aktualnie pośrednicy zarabiają po kilkaset złotych na sprzedaży jednej tony.