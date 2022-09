Porównywarka cen węgla. Jak korzystać? Sprawdzisz ceny i dostępność

Koszty zakupu węgla można wyszukać w kategorii od najniższej do najwyższej. Portal ma przede wszystkim pomóc w szybszym znalezieniu kontaktu do wybranego odbiorcy i zapoznania się z udostępnionym przez niego cennikiem. Nie służy jednak do rezerwacji węgla. Aby zakupić opał, trzeba skontaktować się bezpośrednio z dostawcą.