Węglowa pomoc dla Polski. "W ciągu tygodnia"

Ukraiński węgiel. Do Polski ma trafić 100 tys. ton

W kolejnych dniach pojawiły się dodatkowe informacje dotyczące m.in. wolumenu. Już wiadomo, że do Polski ma trafić 100 tys. ton węgla. Potwierdził to także w Polskim Radiu Michał Dworczyk. Szef Kancelarii Premiera przyznał dziś, że trwają już przygotowania do transportów. - Pierwsze transporty ruszą w ciągu tygodnia - deklarował.