Kaczyński o przyszłości premiera. Ekspertka widzi następce

Już kolejny dzień media donoszą o dużym konflikcie wewnątrz rządu. Część ważnych polityków PiS ma wprost oczekiwać odejścia premiera. Obecnie, jako głównego oponenta Mateusza Morawieckiego, wskazuje się Jacka Sasina. Sam Jarosław Kaczyński przyznał w Radiu Wrocław, że "rząd nie uniknął błędów" i odmówił jasnej deklaracji, co do przyszłości premiera. Czy może dojść do zmiany i kiedy ona mogłaby nastąpić, pytaliśmy w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski prof. Ewę Marciniak. Politolog wskazywała, że w walce o fotel premiera najwięcej szans ma Mariusz Błaszczak. - Pan premier podejmuje tak dużo aktywności, że z punktu widzenia partyjnego, jest to jeszcze dobra twarz. Ale proszę zobaczy, co powiedział prezes Kaczyński, że "to dobry premier", ale jest to jedno zdanie, jeden głos. Jakby sugeruje, że będzie uwzględniał też inne głosy. Wiemy, że premier jest tam wciąż nową osobą. Spora część polityków uważa się za bardziej zasłużonych.