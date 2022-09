"Nasz człowiek w TS". Kolejny mail ze skrzynki Dworczyka

Wypłynęły kolejne maile mające pochodzić ze skrzynki Michała Dworczyka. Tym razem jest to korespondencja wysłana w 2019 roku przez Marcina Wawrzyniaka do szefa KPRM, w której zachwala swoją kandydaturę na członka Trybunału Stanu. Tłumaczy między innymi, że z PiS jest związany od 2004 roku. "Nie należałem do żadnej innej partii" - zapewnia Wawrzyniak.