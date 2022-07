Glapińskiemu może grozić Trybunał Stanu? PSL ujawnia sposób na "legalne usunięcie prezesa NBP"

To zupełnie inna argumentacja niż ta prezentowana dotychczas przez polityków Platformy Obywatelskiej czy Lewicy. Przypomnijmy, to Donald Tusk na początku lipca jako pierwszy polityk opozycji publicznie obiecał swoim wyborcom, że po wygranych wyborach "wyprowadzi Glapińskiego z NBP". Przewodniczący Platformy Obywatelskiej stwierdził, że "nie potrzeba do tego ustawy". Z kolei wiceszef PO Tomasz Siemoniak dopytywany o ten pomysł w "Faktach po Faktach" TVN24 mówił, że po Glapińskiego "przyjadą silni ludzie i go przekonają do tego, że nie jest prezesem Narodowego Banku Polskiego".