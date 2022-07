Siemoniak odpowiada Glapińskiemu w WP: "Niepoważna postać, niech się zajmie drożyzną"

Tomasz Siemoniak podkreśla, że z dystansem podchodzi do wiarygodności wypowiedzianych słów. - Niech opinia publiczna sama oceni, czym zajmuje się prezes NBP. On opowiadał różne rzeczy, przypominam, że mówił m.in., że nie będzie inflacji. To jest tak groteskowa postać, że szkoda to komentować, to jest niepoważny człowiek i kolejny z jego stand-upów. On oczywiście może straszyć, ale ośmiesza się tym. Nie pierwszy raz wychodzi z roli - dodaje.