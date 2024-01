Czy ktoś bawi się Polską? [OPINIA]

Wybory 15 października i to nie tylko ich wynik, ale niezwykle wysoka frekwencja, zostały odebrane za granicą jako prognoza powrotu Polski do grona państw przewidywalnych i współuczestniczących w budowaniu nowej mapy geopolitycznej świata i Europy. Niestety zarówno dwumiesięczna pauza zafundowana nam po wyborach przez prezydenta RP, jak wojna polityczna tocząca się od połowy grudnia rujnują nie tylko wizerunek Polski, ale nadzieję na to, że Polska wróci do grona partnerów, z którymi rozmawia się o przyszłości.