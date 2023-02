Czy Białoruś dołączy do wojny? Ekspert podaje trzy scenariusze

- Gdyby to zależało od Łukaszenki, Białoruś nie wejdzie do wojny, bo to się jej nie opłaca z wielu powodów, podobnie jak samemu Łukaszence - mówiła w programie Jarosława Wolskiego ekspertka do spraw Białorusi, Anna Maria Dyner. Jednak jak dodała, nie zawsze należy patrzeć na to, co dyktuje logika.