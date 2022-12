Czy 31 grudnia jest wolny? Czy pracownikom za Sylwestra przysługuje dodatkowy urlop?

Sylwester — chociaż jest hucznie obchodzony na całym świecie — nie należy w Polsce do dni ustawowo wolnych od pracy. W 2022 roku 31 grudnia wypada w sobotę. Oznacza to, że pracownicy wykonujący w tym dniu obowiązki zawodowe, nie są z nich zwolnieni. Wyjątkiem są osoby, pracujące od poniedziałku do piątku oraz wszyscy, którzy postanowią w tym dniu wykorzystać pulę urlopową.