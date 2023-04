Czy 3 maja to święto nakazane? To ważna uroczystość kościelna

Majówka 2023. Czy 3 maja trzeba iść do kościoła?

Chociaż Uroczystość NMP Królowej Polski jest ważnym świętem dla katolików, uczestnictwo we mszy świętej w tym dniu nie jest nakazane. Oznacza to, że wierni, którzy nie pojawią się na nabożeństwie, nie popełnią grzechu. Księża zachęcają jednak do uczestniczenia w liturgii - w niektórych parafiach odbywają się one z niedzielną częstotliwością.