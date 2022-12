Czy 26 grudnia trzeba iść do kościoła? Drugi dzień świąt to dzień ustawowo wolny

Czy drugiego dnia Bożego Narodzenia trzeba iść do kościoła?

Zgodnie z Prawem kanonicznym, przypadające 26 grudnia wspomnienie świętego Szczepana nie jest świętem nakazanym obowiązującym w diecezjach łacińskich na terytorium Polski. Oznacza to, że tego dnia uczestnictwo we mszy świętej jest dla wiernych dobrowolne. Zgodnie z wiekową tradycją, drugiego dnia świąt w kościołach gromadzi się wiele osób - do uczestnictwa we mszy świętej zachęcają również duchowni.