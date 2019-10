WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wszystkich Świętych a Zaduszki. Czym różnią się święta 1 i 2 listopada? Wszystkich Świętych przypada 1 listopada. Czym różni się to święto od Dnia Zadusznego? Który dzień jest wolny od pracy? Poznaj odmienne tradycje każdego ze świąt.

Wszystkich Świętych. Jakie są zwyczaje związane z 1 listopada? Wszystkich Świętych obchodzimy 1 listopada. Dla ponad 95% Polaków ten dzień wiąże się z odwiedzinami na grobach bliskich. Na cmentarzach pojawiają się kwiaty i znicze. U wejścia do nekropolii kupimy pańską skórkę, obwarzanki i inne tradycyjne przysmaki. To okazja także do rodzinnych spotkań i wspomnień. Dla katolików jest to święto nakazane, co oznacza obowiązkowe uczestnictwo we mszy świętej. Święto Wszystkich Świętych ma już ponad tysiącletnią tradycję. W VIII wieku papież Grzegorz III zdecydował, że czczeni będą nie tylko męczennicy, ale wszyscy, którzy już dostali się do nieba. Od 935 roku święto to wyznaczono na 1 listopada. Wierni wspominają tego dnia zarówno osoby wyniesione na ołtarze, jak i tych, których świętości nikt nigdy nie poznał. Od 1 do 3 listopada cmentarzach w wielu miastach Polski odbywają się kwesty na rzecz ratowania zabytkowych pomników i nagrobków. Zbiórka na warszawskich Powązkach odbywa się od 1975 roku. I tym razem wśród kwestujących będą aktorzy, tacy jak Maja Komorowska i Olgierd Łukaszewicz. Zaduszki. Czym 2 listopada różni się od Wszystkich Świętych? 2 listopada przypada Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, potocznie dzień modlitw "za dusze". Kościół wspomina wtedy zmarłych, którzy w czyśćcu pokutują za grzechy. W oktawie Wszystkich Świętych odprawiane są w ich intencji nabożeństwa, tak zwane wypominki. Zaduszki mają niższą rangę niż Wszystkich Świętych, nazywane są obchodem liturgicznym. 2 listopada wierni nie muszą uczestniczyć we mszy świętej. Historia Zaduszek również sięga tysiąca lat, ale dopiero od XIII wieku święto to obowiązuje w całym Kościele. Zaduszki miały stanowić alternatywę do obchodzonych na przełomie października i listopada przedchrześcijańskich świąt zmarłych. Poganie czcili wtedy przodków, zakładali przebrania, rozpalali ogniska i ucztowali. Zwyczaje zaduszkowe przetrwały na polskiej wsi do początku XX wieku. W noc 1 i 2 listopada należało przygotować chleb, kutię i wódkę. Chłopi pozostawiali otwarte drzwi domów, by powracający zza grobu zmarli mogli spokojnie się nasycić. Innym obyczajem było palenie ognisk na rozstajach dróg i cmentarzach, a zwłaszcza na mogiłach samobójców. Jesienne Dziady – obrzęd, do którego odwoływał się choćby Adam Mickiewicz – obchodzono właśnie w tym okresie. Czy Wszystkich Świętych to dzień wolny od pracy? Czym są Zaduszki Jazzowe? 1 listopada nie idziemy do pracy – ten dzień jest wolny z mocy ustawy. Z kolei Zaduszki nie są wolne od pracy. Oznacza to, że 2 listopada możemy zrobić zakupy. Zaduszki Jazzowe organizuje się od lat w wielu miastach Polski. Najdłużej, od 1954 roku, z małymi przerwami cykl koncertów odbywa się w Krakowie. W tegorocznej, 64. edycji tego wydarzenia, trwającej od 2 do 10 listopada, wystąpią między innymi Marek Napiórkowski czy Krzysztof Kobyliński & Daniele Di Bonaventura. W Zaduszkach Jazzowych możemy uczestniczyć także w Katowicach, Siedlcach, Szczecinie, Białej Podlaskiej czy Tarnowie.