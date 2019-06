Google Doodle: 185. rocznica publikacji epopei Pan Tadeusz. Sprawdź, kiedy pierwszy raz wydano słynne dzieło Adam Mickiewicza

Google Doodle: W piątek, 28 czerwca obchodzimy 185. rocznicę publikacji epopei Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Zobacz, kiedy i gdzie wydano ją po raz pierwszy



Pan Tadeusz – okoliczności powstania utworu Adama Mickiewicza

Zdaniem przyjaciela Adama Mickiewicza, Józefa Bohdana Zaleskiego, pomysł „poematu sielskiego” powstał w 1831 podczas pobytu poety w Wielkopolsce. Utwór miał zacząć się od opisu dworku szlacheckiego. Właściciel wsi Łukowo, Józef Grabowski, utrzymywał później, że to właśnie w jego miejscowości wieszcz zaczął pisać swoje dzieło. Fakty te nie są jednak potwierdzone, a badacze przypuszczają, że w tamtym okresie Mickiewicz napisał wersy zawierające opis Soplicowa. Mickiewicz nie rozwijał jednego swojego tekstu przez kilkanaście następnych miesięcy. Dopiero na początku grudnia 1832, gdy przybywał w Paryżu, napisał list do przyjaciela z informacją rozpoczętych intensywnych pracach nad Panem Tadeuszem. Zakończenie pracy nad dziełem Mickiewicz ogłosił 13 lutego 1834 roku. Rękopis został od razu przekazany do druku, który ukończono 17 czerwca tego samego roku.