Czy 24 września to niedziela handlowa? W tych sklepach zrobisz zakupy

Niedziele handlowe 2023. Na kolejną trzeba czekać do końca roku

Jak wynika z kalendarza niedziel handlowych 2023, na kolejną okazję do zrobienia niedzielnych zakupów bez ograniczeń klienci poczekają aż do 17 grudnia. Oznacza to, że żadna niedziela w październiku i listopadzie nie będzie niedzielą handlową.