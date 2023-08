Czy 15 sierpnia to święto nakazane? Kodeks kanoniczny nie pozostawia złudzeń

Czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła? Prawo kościelne wskazuje jasno

Listę świąt, w trakcie których wierni Kościoła katolickiego są zobowiązani do uczestniczenia we mszy świętej, reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego oraz dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 4 marca 2003 r. Czy 15 sierpnia należy do kanonu uroczystości nakazanych?