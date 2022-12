Czy 1 stycznia trzeba iść do kościoła? Święta nakazane w Polsce

Co ważne - zgodnie z paragrafem 1 kan. 1248 - osoby, które uczestniczyły we Mszy świętej wieczorem, w dniu poprzedzającym święto, są zwolnione z obowiązku ponownego uczestnictwa w nabożeństwie w uroczystość nakazaną. Oznacza to, że wierni, którzy wzięli udział w nabożeństwie sylwestrowym i nie są w stanie pojawić się w kościele w Nowy Rok, nie popełnią grzechu. W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi katolicy mogą uzyskać odpust zupełny. Wystarczy spełnić zwykłe warunki odpustu (brak przywiązania do grzechu, przyjęcie spowiedzi oraz Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach papieskich), oraz publicznie odśpiewać hymn "Przyjdź Duchu Święty".