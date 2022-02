Czwarty stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. Słowacy ostrzegają

Górskie Pogotowie Ratunkowe na Słowacji ogłosiło czwarty stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach Zachodnich i Małej Fatrze. To najwyższy z możliwych stopni w Tatrach. W ciągu ostatnich 4 dni mogło tam spaść nawet do 50 cm świeżego śniegu. Opady nie ustały. W Dolinie Żarskiej pokrywa śnieżna sięga ponad 190 cm, dlatego zdecydowano o zamknięciu tamtejszego schroniska. – Możliwe jest samoistne zejście lawiny – ostrzegają ratownicy. Trudne warunki pogodowe panują również w Polsce. Tatrzański Park Narodowy zamknął szlak do Morskiego Oka od strony Palenicy Białczańskiej. Niedostępna jest również trasa do Doliny Pięciu Stawów oraz do schroniska w Dolinie Roztoki. Górskie Pogotowie Ratunkowe zaleca ostrożność i unikanie terenów objętych zagrożeniem lawinowym. Tagi: tatry, lawina, śnieg, zagrożenie lawinowe, morskie oko