Człowiek Łukaszenki uniewinniony. Znany ze "szwadronów śmierci"

Wypowiedzi Harauskiego stały się podstawą do wszczęcia postępowania sądowego. W trakcie przesłuchania w sądzie, były członek SOBR zmienił swoje zeznania. W wywiadzie dla DW mówił, że to on podał Pauliczenka broń, którą ten użył do zastrzelenia trzech mężczyzn. Jednak w sądzie zaprzeczył temu, twierdząc, że nie miał styczności z tą bronią. Dodatkowo, zapewnił, że nie wiedział, że celem porwania trzech przeciwników Łukaszenki było ich zamordowanie.