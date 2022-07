Człowiek, który nie istniał

Pracuje dorywczo. Budowa. Koszenie trawy. Przycinanie gałęzi. Liczy się każdy grosz. Swego czasu pracował na budowie w Irlandii (lotem wcale się nie stresował, widział samoloty w telewizji). Póki mieszkał z innymi Polakami, było dobrze, ale potem jeden wrócił do kraju, drugi zmienił robotę, trzeci się rozpłynął. A Jan po angielsku tylko "how are you?". Musiał spakować manatki.