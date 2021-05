Członek KRRiT broni Rydzyka przed Watchdog Polska. Wysłał list do prezydenta

Według członka KRRiT "tutaj jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ ustawa, która umożliwia dostęp do informacji publicznych, jest niestety znacząco nieprecyzyjna". - To powoduje, że składy sędziowskie wydają takie lub inne orzeczenia i wyroki, w zależności jak interpretują ustawę. (…) Tak w prawie nie powinno być, ale mając to na uwadze, Watchdog to wykorzystuje - stwierdził.