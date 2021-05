Radio Maryja alarmuje. Chcą zniszczyć "imperium Rydzyka"

Zespół Radia Maryja przekazał, że sprawa dotyczy Sieci Obywatelskiej, która jest wydawcą TV Trwam. To wpisywać się ma w plan likwidacji chrześcijaństwa w Europie.

Apel Zespołu Wspierającego Radio Maryja

"Współcześni, wpływowi i niezwykle zasobni ludzie, budujący bezbożny globalny świat, nie chcą Chrystusa. On im przeszkadza, gdyż ludzie wierzący mogą skutecznie zniweczyć ich zamiary. Ci bogaci materialnie ludzie, lecz ubodzy duchem, nie rozumieją, że tylko w Chrystusie jest prawdziwa wolność – wolność od zła, które jest destrukcyjnym przeciwieństwem miłości" - podano w komunikacie.

Jak przekazał zespół, to wpływa na to, że Polska jest "ustawicznie szkalowania i poniżana na arenie międzynarodowej przez wrogów zewnętrznych i wewnętrznych".

Radio Maryja o planie europejskim

Nękane "imperium Ojca Rydzyka"

Na końcu oświadczenia zaapelowano do członków Radia Maryja, aby ci zadawali pytania do zarządu Sieci Obywatelskiej, dlaczego ta chce skrzywdzić setki tysięcy Polaków, próbując zniszczyć im katolicką Telewizję Trwam, która "utrzymuje się z dobrowolnych datków". "Czy czynicie to na prośbę, a może żądanie, zagranicznych neomarksistowskich sponsorów?" - dodano.