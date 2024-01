Czeka nas epidemia X? "20 razy silniejsza niż koronawirus"

Tedros Ghebreyesus zaapelował do wszystkich krajów o utworzenie tzw. traktatu pandemicznego. Jak podaje "Super Express", porozumienie miałoby pomóc w przypadku pojawienia się na świecie kolejnej pandemii. Jego zdaniem, to tylko kwestia czasu, kiedy ta wybuchnie, choć w tym momencie trudno określić, jaka to miałaby być choroba. Umownie nazwana została mianem "X".