Rośnie zła sława Republiki. Kolejni zrywają współpracę

Telewizja Republika traci klientów lawinowo. Wszystko przez kryzys wizerunkowy, który rozpoczął się w grudniu. To właśnie wtedy padły pierwsze żarty dotyczące migrantów. Według powtarzających się wypowiedzi migranci powinni m.in. trafić do niemieckich obozów koncentracyjnych lub zostać zaczipowani. O sprawie zrobiło się głośno nie tylko w Polsce, a firmy, które do tej pory emitowały na stacji swoje reklamy masowo rezygnują ze współpracy.