Czego polskie MON może się nauczyć od Ukrainy? Całkiem sporo

Czy takie działanie polskich władz ma sens w obliczu zagrożenia wojną? Ukraińskie doświadczenia udowadniają, że całkowicie nie. Czym innym bowiem jest znajomość nazwy sprzętu i jego cena, a czym innym wiedza, jak dane wyposażenie działa. Obywatela interesuje cena, za jaką rząd kupił sprzęt - chce wiedzieć, co dzieje się z pieniędzmi z podatków. I to powinno być priorytetem dla władz. Rozumieją to Ukraińcy, i to nawet w czasie, w którym muszą mierzyć się z rosyjską agresją.