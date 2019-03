Czechowice-Dziedzice: Trzylatek wyskoczył z okna na pierwszym piętrze. Złapał go sześciolatek

Pozostawiony bez opieki trzylatek wspiął się na parapet okna. Zobaczył bawiące się na podwórku dzieci i postanowił do nich dołączyć. Ta histroia mogłaby zakończyć się tragicznie, gdyby nie refleks sześcioletniego chłopca.

Ta niewiarygodna historia rozegrała się w poniedziałek po południu na jednym z osiedli w Czechowicach-Dziedzicach w woj. śląskim. Około godziny 18 pozostawiony bez opieki trzyletni chłopczyk wdrapał się na parapet otwartego okna. Zobaczył bawiącą się na podwórku grupę dzieci i postanowił do nich dołączyć. Nieświadomy niebezpieczeństwa skoczył w dół.

Rezolutny 6-latek zaprowadził kolegę do swojej mamy i opowiedział, co się wydarzyło. Ta natychmiast wezwała policję.

Funkcjonariusze po krótkim pukaniu do drzwi mieszkania, z okna którego wypadło dziecko, wybudzili ze snu jego matkę i dziadka. Okazało się, że oboje byli nietrzeźwi. 37-letnia kobieta miała w organizmie prawie 3 promile alkoholu, a jej 58-letni ojciec o promil mniej.

Sprawczyni została przewieziona do policyjnego aresztu. Kiedy wytrzeźwieje usłyszy zarzuty. Za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi jej do 5 lat więzienia. Sprawa została także skierowana do sądu rodzinnego.