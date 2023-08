Czarzasty zbulwersowany. "Ty chcesz, bym ja z nimi gadał?"

- Jeśli myślimy o Polsce przyszłości to właśnie dlatego potrzebujemy Lewicy i potrzebujemy ludzi, którzy mają serce po lewej stronie, żeby kiedykolwiek komukolwiek przyjdzie do głowy, by kluczyć, żeby być może porzucić pewne wartości, że np. z tą aborcją nie do końca tak jest, że wszyscy będziemy głosowali "za", bo wiecie, są wybory, to Lewica zawsze będzie broniła tego prawa, bo nigdy nie przestawała go bronić. Zawsze staliśmy po stronie praw kobiet, czy to na ulicy, czy to w parlamencie - mówił.