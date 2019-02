Czarzasty wbija szpilkę Biedroniowi. Nawiązał do propozycji za milion złotych

Lider SLD skomentował dołączenie jego partii do tzw. Koalicji Europejskiej. Wyjaśnił też dlaczego bliżej mu do PO niż Wiosny. - Partia Roberta Biedronia dostała propozycję współpracy zarówno od nas, jaki i partii Razem. Obie odrzucili - tłumaczył w Faktach po Faktach na antenie TVN24.

Sojusz Lewicy Demokratycznej, jako pierwsza partia, dołączył do Koalicji Europejskiej, inicjatywy założonej przez byłych premierów i ministrów spraw zagranicznych. - Decyzję ogłosiliśmy jako pierwsi, bo dzisiaj mieliśmy posiedzenie Konwencji Krajowej. Wkrótce zebranie władz mają Zieloni, PO i Nowoczesna . Liczymy, że do nas dołączą - mówił Włodzimierz Czarzasty .

Czarzasty nie boi się, że może skończyć jak partia Katarzyny Lubnauer, która została praktycznie wchłonięta przez ugrupowanie Grzegorza Schetyny. - Mądrość polega na tym, aby bardzo dobrze się porozumieć. Jak ktoś mnie zna to wie, że jestem nie do strawienia, nie da się mnie zjeść - zapewniał na antenie TVN24. Wskazał też dlaczego bliżej mu do PO niż do Wiosny.