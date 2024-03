Czarzasty dolewa oliwy do ognia? "Nie dam się wkręcić w referendum"

"Nie miejcie do nas pretensji"

Podczas inauguracji płockiej kampanii samorządowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zapewnił, że Lewica zawsze będzie walczyła o prawa kobiet oraz zwrócił się do koalicjantów. - Prawa kobiet, prawo do ciała i prawo do decydowania o własnym życiu to nie jest ideologia. Już były środowiska, które mówiły, że LGBT to jest ideologia i przegrywały wybory. To nie jest ideologia, to są prawa kobiet do podejmowania decyzji w swojej sprawie i Lewica jak mówi, że będzie o to walczyła, to zawsze będzie walczyła (...). Nie miejcie do nas o to pretensji, że bez względu gdzie jesteśmy i z kim o tym rozmawiamy, będziemy na to zwracali uwagę - powiedział wicemarszałek.