Zgrzyt w koalicji. Lewica rusza do boju

Lewica i Koalicja Obywatelska chcą oddać podejmowanie decyzji w tej sprawie kobietom. Chcą by miały prawo do 12. tygodnia ciąży samodzielnie podejmować w tej kwestii decyzję. PSL i Polska 2050 chcą powrotu do kompromisu aborcyjnego z 1993 roku i referendum.