Tajemnicze spotkanie liderów u Hołowni. Czarzasty łagodzi ton w sprawie aborcji

Czarzasty łagodzi ton

Czarzasty po spotkaniu liderów wyraźnie złagodził ton. - W sprawie aborcji oczywiście, że się różnimy. To jest normalna sprawa i to nie jest dla nas nowość. Natomiast to, co jest najważniejsze - i nikt tego nie będzie podgrzewał, jeżeli ktoś to podgrzewa, to jest niepoważny i będzie w związku z tym prowadzona z nim rozmowa ze wzrokiem prosto w drugi wzrok - to nie zagraża funkcjonowaniu koalicji. Ta koalicja - zawsze mówię - to jest koalicja czterech środowisk, te środowiska mają swoje postulaty - podkreślił.