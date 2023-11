Czarzasty dla WP: "Pan dyrektor Rydzyk nie będzie dostawał grubych milionów"

- Chciałbym, żeby wszystko było jasne i transparentne. Tak, żeby każdy obywatel i każda obywatelka wiedzieli, w jaki sposób finansowany jest Kościół i na co idą pieniądze. Gwarantuję panu, że jeśli będzie w tej sprawie transparentność, to pan dyrektor Rydzyk nie będzie dostawał grubych milionów złotych, bo nikt nie wie na co to jest, nikt nie wie po co. I to bez względu na to, kto na kogo głosuje - dodaje.