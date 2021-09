Czarnek zaprosił Bosaka. Komentarz z PiS

Politycy PiS w ostatnich dniach intensywnie szukają kontaktów z posłami Konfederacji. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zaprosił na kuluarowe spotkanie Krzysztofa Bosaka - dowiedziała się nieoficjalnie Wirtualna Polska. Partia rządząca sygnalizuje, że jest zainteresowana zacieśnieniem współpracy z Konfederacją. W tle jest m.in. sprawa "lex TVN". Co na to wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin (PiS)? - Trzeba szanować wybory Polaków. Kilka procent Polaków zdecydowało, że posłowie Konfederacji zasługują na to, by - w niewielkiej grupie, ale jednak - zasiadać w parlamencie. Krzysztof Bosak jest politykiem znanym od lat, który kandydował na prezydenta, jak na swój elektorat osiągał ciekawe wyniki. Nie jest osobą, którą należy izolować od dyskusji. Także ja ten ruch rozumiem. Edukacja jest sprawą, która interesuje wszystkich - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Nie wiem, jakie są programowe założenia Konfederacji w dziedzinie edukacji, ale to, że minister chce rozmawiać z byłym kandydatem na prezydenta, z jednym z liderów jednego z ugrupowań parlamentarnych, jest zupełnie naturalne - stwierdził Sellin.