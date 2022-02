Czarnek straci immunitet? "Nawiązanie do totalitarnych praktyk"

Organizacja w słowach ministra edukacji i nauki dostrzega niebezpieczeństwo. "To jawne nawoływanie do dyskryminacji części polskich obywateli. Słowa takie, gdy padają z ust prominentnego działacza rządzącej partii są nie tylko obrzydliwe. Są niebezpieczne! To jawne nawiązanie do totalitarnych praktyk prześladowania grup ludności" - dodano.